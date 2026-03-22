東京女子プロレスの荒井優希が大一番直前で確かな手応えをつかんだ。２１日の米ダラス大会で、３・２９両国国技館で行われるプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合（王者・渡辺未詩、挑戦者・荒井）の最後の前哨戦がタッグマッチで実施された。テキサスツアー初戦で王者に直接フォールを奪われていた荒井は雪辱に燃え、序盤から積極果敢に攻め立てる。終盤にはランニング・ビッグブーツで流れを引き寄せると、これまで前哨