テレビ金沢など県内の民放4局によるイベント「能登トークパーク」が、21日に七尾市で開かれました。この催しは、能登半島地震などの災害を通して得られた教訓を伝え合うことで「自助・共助」の力を高めようと、県内の民放テレビ4局が共同で開いたものです。ステージでは今も能登での復興支援に携わっている団体や個人がそれぞれの活動について報告。能登では支援を必要とする人がまだ多くいる一方、地震から2年