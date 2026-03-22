「eスポーツ一本」には不安が…’25年、アメリカジョージア州アトランタで開催されたeスポーツの世界大会?SNK World Championship 2025?における『餓狼伝説 City of the Wolves』部門にて、日本人プレイヤーのLaggia（ラギア）選手が優勝。日本円にして約２億3000万円（当時）という格闘ゲーム史上最大額の賞金を獲得し、?日本eスポーツアワード2025?の「格闘ゲームプレイヤー賞」も獲得した。このLaggia選手、普段はゲーム会社に