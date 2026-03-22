今の白髪染めに物足りなさを感じたら、最旬のカットとカラーを組み合わせた「白髪ぼかし」を取り入れてみませんか？ ハイライトで立体感を出し、白髪をデザインの一部として活かすことで、伸びてきた根元も目立ちにくくなるかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい最旬の白髪ぼかしヘアをご紹介します。 ハイライトが奥行きを作る、ウルフボブ 赤みを抑えた艶やかなブラウンに