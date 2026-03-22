スマホゲームに夢中になり、生活リズムまで崩れ始めた息子に悩む母。思い切って“ゲーム禁止”を告げると激しく反発され、親子関係が一気に悪化。悩んだ母が見つけた“意外な解決法”とは──。今回は筆者の知人から聞いた子育てエピソードをご紹介します。 ゲーム禁止 小学5年生の息子が、ゲーム全般、特にスマホのゲームにどんどんハマっていったときのお話です。 当時は夕食中も画面