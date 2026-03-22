F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。レーシングブルズからは日本GP仕様のアイテムが発売される。日本語が施されたウェアのデザインが注目を集めている。お馴染みの日本語6文字が躍った。同チームの公式インスタグラムは22日、「日本は寒い？それとも私たちだけ？スプリングエディションのレプリカキットを、今すぐゲットしよう！」とデザイン画像を公