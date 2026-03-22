【スターバックス】では、こだわりのドリンクと好相性のスイーツを販売中。なかでもイチオシなのが「ケーキ」です。今回は、この春おすすめのケーキを紹介します。お気に入りのドリンクにプラスして、ちょっぴりぜいたくに楽しんでみて。 あっという間に完食！？ 紅茶のチーズケーキ @j.u_u.n__starbucksさんが「甘過ぎなくて重くなくておいしすぎてペロリと完食」してしまったという