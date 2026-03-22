三笘薫はリバプール戦に途中出場イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間、プレミアリーグで強豪リバプールと本拠地アメックス・スタジアムで対戦し、2-1で勝利を収めた。ブライトンの日本代表MF三笘薫は途中出場から好機を演出し、チームの逆転勝利をサポートした。試合は前半14分、ベテランFWダニー・ウェルベックの今季11得点目となるヘディングシュートでブライトンが先制。しかし同30分、DFルイス・ダンクの