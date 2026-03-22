スペインはレトロマッチデーを実施へスペインのラ・リーガのクラブが着用する特別なレトロユニフォームデザインが発表され、3月19日にマドリードで開催中のファッション・ウィークで特別デザインのユニフォームがファッションショー形式でお披露目となった。ラ・リーガは4月10日から13日にかけてレトロマッチデー（Jornada Retro）を開催する。これは各クラブが過去の象徴的なユニフォームから着想を受けた新しいデザインのユ