カリフォルニア州の高速道路の一区間が、トラックの横転により巨大な「朝食のトッピング」大惨事と化した。10号フリーウェイ一帯に粘り気のあるシロップの津波が押し寄せ、作業員たちは9時間近くも大混乱に陥ることとなった。 【写真】ラスベガス近郊トランプ氏の“素っ裸像”が高速道路付近に現る カリフォルニア州高速道路パトロール(CHP)によると、事故が発生したのは16日の午前11時20分頃で、フォンタナ市