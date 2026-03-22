演歌界のレジェンド、細川たかしのアクリルスタンド（アクスタ）を、美味しそうな野菜と勘違いして（？）つつき続ける小鳥の姿がSNSで大きな反響を呼んでいる。 【写真】「美味しそう！」とアクリルをつつく 話題となっているのは、キンカチョウのバードしめじちゃん。飼い主さんが、自宅にある別のキンカチョウのアクスタと細川たかしさんのアクスタを並べて撮影していたところ、しめじちゃんがやってきて熱心につつき始
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