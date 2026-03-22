22日朝、福岡市城南区で団地の一室を焼く火事がありました。警察と消防によりますと、22日午前8時50分ごろ、福岡市城南区の油山団地で「座布団が燃えている。」と近くに住む人などから、複数の119番通報がありました。消防車18台が消火にあたり、通報から約1時間後に火は消し止められましたが、5階建て団地の2階の一室の一部が焼けたということです。警察によりますと、火元の部屋には52歳の女性が1人で住んでいて、煙を吸い込んだ