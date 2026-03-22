記事ポイント2月27日発売の和牛新メニュー。1,680円で楽しめる限定提供です。蒸し工程で三変の味わいを満喫。焼肉家蔵が2月27日から、新作メニュー「和牛かばやき〜信州プレミアム和牛蒸し〜」を販売しています。和牛を焼くのではなく蒸して仕上げることで、やわらかさと上品な旨みを楽しめる一品です。そのまま、薬味、出汁茶漬けと、食べ進めるほどに違う表情を味わえるのも魅力になっています。 焼肉家蔵「和牛かばやき〜