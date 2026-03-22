記事ポイント780円で和牛の旨みを味わえる一杯です。信州プレミアム和牛の骨を使った新メニューです。和牛ローストビーフをのせた贅沢な仕立てです。焼肉家蔵では、信州プレミアム和牛の骨を使った「極・和牛骨ラーメン」を楽しめます。焼肉専門店ならではの一頭買いの強みを活かし、骨まで余すことなくおいしさにつなげた新メニューです。あっさりした口当たりと和牛らしい甘みをあわせ持つ、締めにも選びやすい一杯に仕上げてい