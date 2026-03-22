女優の本田望結が、21日までにインスタグラムを更新。妹・紗来とのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】本田姉妹の仲良し2ショット本田が「#みゆさら」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、ふたりで密着した2ショットや互いを撮り合うソロショットなどが収められている。姉妹の仲良しぶりが伝わるオフショットの数々に、ファンからは「愛が伝わる」「天使みたい」「2人共可愛い」などの