記事ポイント2026年3月24日に全国発売。ザックザク食感へリニューアル。2品の定番系フレーバーを展開。ブルボンは2026年3月24日、「ガチじゃが」をリニューアルして発売します。独自技術で網目状に加工した厚めの生地はそのままに、よりザックザクとした噛み心地を楽しめる仕上がりです。しっかり噛んで味わいたいときや、おつまみ向けのポテトチップスを選びたいときにも注目の2品です。 ブルボン「ガチじゃが」