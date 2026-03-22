任期満了にともなう香美市長選挙が3月22日に告示され、現職と新人による一騎打ちの公算が大きくなっています。香美市長選挙に立候補したのは、これまでのところ届け出順に現職で2期目を目指す依光晃一郎氏（48歳）と新人で元・香美市議会議員の小松紀夫氏（63歳）のいずれも無所属の2人です。現職の依光氏は、市街化調整区域の規制緩和など1期目の実績をアピールするとともに、子育て世代を呼び込むための住宅関連施策の強化