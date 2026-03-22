◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４X―３神戸国際大付（２２日・甲子園）神戸国際大付の石原悠資郎（３年）はタイブレークの１１回に代走を送られて交代した。無死一、二塁の攻撃スタートで、代わって二塁走者に登場したのは同姓の石原慎詞（３年）。犠打で三塁に進むと、山城颯音右翼手（２年）の右犠飛で一時勝ち越しのホームを踏んだ。