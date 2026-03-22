記事ポイント3月21日にショップチャンネル出演。人気美容液など3商品を紹介。全国16店舗の美容鍼灸院発スキンケア。銀座ハリッチが3月21日、「ショップチャンネル」でスキンケア商品を紹介します。累計販売本数45万本を突破した美容液をはじめ、肌悩みに寄り添うアイテムを生放送でチェックできる機会です。前回は放送開始約40分で完売した商品もあり、今回の放送にも注目が集まります。 銀座ハリッチ「ショップチャンネル」&