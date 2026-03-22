春の高校駅伝日本一決定戦と呼ばれる伊那駅伝が２２日、長野・伊那市陸上競技場発着で男子は６区間４２・１９５キロ、女子は５区間２１・０９７５キロで開催。１、２年生の新チームで競う。女子は昨年１２月の全国高校駅伝で連覇した地元の長野東が１時間９分３３秒で今大会も連覇を果たした。全国レベルの駅伝で圧倒的な４連勝。今年１２月の全国高校駅伝では大会３連覇、全国５連勝を目指す。昨年の全国高校駅伝４位の宮城