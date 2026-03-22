記事ポイント3月24日に「シチリアレモントリュフ」を発売。シチリア産レモン果汁入りのセンタークリーム。レモンの酸味とホワイトパウダーの甘さを楽しめます。ブルボンは3月24日に「シチリアレモントリュフ」を発売します。レモンのさわやかさを楽しめる、期間限定のトリュフチョコレートです。軽やかな酸味とやさしい甘さが重なり、季節感のある味わいを楽しめます。 ブルボン「シチリアレモントリュフ」 発売日：2026