群馬県の上野村で、21日に山林火災が発生し、延焼が続いています。警察や消防によりますと、21日午前11時半ごろ、上野村を訪れていた人から「30メートルくらい延焼している」などと通報がありました。およそ21ヘクタールが延焼し、鎮火に至っていないということです。22日午前6時半ごろから、消防や自衛隊などのヘリ4機で、上空から消火活動を続けているほか、地上では消防隊などおよそ90人が活動しているということです。上野村に