「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付３−４九州国際大付」（２２日、甲子園球場）神戸国際大付がサヨナラで敗れ、昨秋の神宮大会決勝で敗れた九州国際大付へのリベンジはならなかった。１点リードの八回だった。２死一、三塁から遊ゴロに打ち取ったかに思われたが、内野の連係ミスで適時失策となり同点。なおも２死満塁カウント３ボールからのピンチは脱出し、九回も決定打を許さず。延長十回無死満塁もしのいだ。しかし十