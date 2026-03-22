テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の3月ビジュアルが公開された。【動画】目元そっくり！『薬屋のひとりごと』3月ビジュアル解禁映像3月ビジュアルのテーマは、ハクモクレン×羅漢と羅半。春の陽気に誘われて、ハクモクレンが咲き乱れる宮中の東屋で楽しげに碁を指す羅漢と、そんな義父を探しにきた羅半。義親子のふたりの関係が垣間見える1枚となっ