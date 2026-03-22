◇カーリング女子世界選手権第8日日本 3―11 カナダ（2026年3月21日カナダ・カルガリー）カーリング女子日本代表ロコ・ソラーレのスキップ藤沢五月（34）が世界選手権の準決勝カナダ戦で披露した“くるりんショット”を国際連盟ワールド・カーリングが公式Xで紹介した。ロコ・ソラーレはカナダに第1エンドから3点を許すなど劣勢を強いられ、3―11で完敗。第7エンドを終えて3―10となり、相手の勝利を認める「コンシード