「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付３−４九州国際大付」（２２日、甲子園球場）昨秋神宮大会王者の九州国際大付が延長タイブレークの末にサヨナラ勝ちで神戸国際大付を下し、初戦を突破した。延長十回、神戸国際大付の攻撃を無得点に封じたが、直後に無死満塁の好機を生かすことができず。十一回に１点を勝ち越されたが、２死一、三塁、カウント１−２と「あと１球」の状況から吉田が左越え２点二塁打を放ち、執念で逆転