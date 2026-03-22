◇NBAレイカーズ105ー104マジック（2026年3月21日キア・センター）NBAレイカーズのレブロン・ジェームズ（41）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦に先発出場した。この試合で通算1612試合出場。レギュラーシーズン歴代最多出場選手となった。試合は今季途中加入の“リーグNo.1シューター”ルーク・ケナードが試合終了間際でトップから劇的3Pシュートを決めて逆転勝利。今季初9連勝を飾った。「20年以上のキャリアを