マラソン女子で今年度限りで現役を引退する細田あい（３０）＝エディオン＝が２２日、自身のインスタグラムを更新。ホンダの中山顕（２９）との結婚を発表した。指輪をつけ、重ね合う手の写真とともに「このたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました。競技に向き合う日々の中で、嬉しいときは共に喜び、辛いときにはお互いに支え合いながら歩んできました。そして無事に引退レースを終えたこの節目に、皆様へご報告させてい