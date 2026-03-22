テレビ東京で31日スタートのドラマチューズ！『物産展の女〜高崎編〜』（毎週火曜 0：30）に地元・群馬県高崎市出身の大友花恋が決まったことが22日、発表された。【場面写真】地元・高崎に凱旋！シェフ姿の大友花恋今作は、2025年1月に桑野一弘氏による同名小説を実写化した『物産展の女〜宮崎編〜』の“高崎編”。物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り