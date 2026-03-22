俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。AIについて語った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次らから「おすすめのAIの使い方があるって聞いたんですけど」と話題を振られた斉藤。「はい」と持論を展開し始めた。「叱られる事って少なくなっていくじゃないですかと前置き。「企業の取締役の方とか中年以上の方は週に1回くらい、1週間の自分の行動言動を生成AIに投げて叱ってもらう