千葉ロッテマリーンズは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」の衣装をリニューアルすることを発表した。【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CM新衣装は「個性の共存とチームとしての結束」をコンセプトに、M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバーを基調にデザイン。コーディネートのバリエーションは、歴代最多となる12パ