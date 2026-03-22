ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。体調が優れない状況にあることを明かしました。 【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん「激しい恋のように〜脈が乱れる〜♪」 39度超の高熱経て「もうしばらくおとなしくしています」 【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「なかなか〜手強いので