２２日午前５時頃、宮城県大崎市古川新沼の東北自動車道上り線で、乗用車が中央分離帯に衝突した。助手席に乗っていた２０歳代男性が死亡し、運転していた２０歳代男性は意識不明の重体。現場は見通しの良い片側２車線の直線。県警高速隊の発表によると、前を走っていた車を追い越した際、運転操作を誤って衝突したとみられる。事故の影響で、東北道は古川インターチェンジ（ＩＣ）―大衡ＩＣ間の上下線が一時通行止めとなった