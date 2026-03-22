昨夜（21日）、茨城県牛久市の3階建てマンションで火事があり、性別不明の1人の遺体が見つかりました。きのう午後8時50分ごろ、牛久市上柏田のマンションで「隣りの部屋が燃えている」と男性から119番通報がありました。警察と消防によりますと、3階建てマンションの3階の一室から火が出て、消防車両など14台が出動し消火にあたりました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、火元の部屋が全焼し、1人の遺体が見つかりました