F1™︎2026年シーズンの開幕戦オーストラリアで3位表彰台だったフェラーリのシャルル・ルクレール（28）。フェラーリの象徴的存在であり、F1界を代表するスターの1人だ。端正なルックスと紳士的なふるまいから“F1界の貴公子”とも呼ばれる。幼少期から輝きを放つルクレールは1997年10月16日モナコ生まれ。5歳でカートを始め、CIK-FIA KF3ワールドカップで優勝、CIK-FIAアカデミートロフィーの年間チャンピオンとなった