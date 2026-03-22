サントリー食品インターナショナルは、後ろめたさを感じつつも、つい自分を甘やかしたいという欲望を肯定するといった人間くささに焦点を当てた炭酸飲料の新ブランド「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」を立ち上げ、3月24日に新発売する。中味は、サントリーの創味技術を駆使して開発された「甘濃く、やみつきになるおいしさ」を謳う炭酸飲料。開発にあたっては、ターゲットとする20−30代・若年層が炭酸飲料でストレス発散して