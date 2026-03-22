ワンコをハンモックに乗せようとしたら怖がったので、お父さんが抱っこして一緒に乗ってみたら…？ワンコの子どものように甘えん坊な姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で16万7000回再生を突破。「可愛すぎる」「母性本能鷲掴みw」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：怖がりな保護犬と一緒に『ハンモック』に乗った結果…小さな子供のような『尊い反応』】 怖がりなワンコがハンモックに乗ったら… YouTubeチ