UCC上島珈琲は、原材料コーヒーのみで「おいしく飲むことで自分をととのえる」という新価値を創造した日本初のペットボトルコーヒー「UCC TOTONOU by BLACK無糖」を開発して3月16日に発売開始した。希望小売価格は税別198円。同商品は「コーヒー由来トリゴネリンにより、BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上をサポートする」をヘルスクレームとする機能性表示食品の無糖ブラックコーヒー。香料や機能性成分を無添加