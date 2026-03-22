県教育委員会が新年度の定期人事異動を発表しました。異動規模は延べ3164人です。今回の異動では教育庁と知事部局の間で部署を再編し、県全体で子育て支援に力を注ぐ体制を整えました。安田浩幸県教育長は「職場の一層の活性化と教職員の資質向上を図る」と述べました。教育次長には新たに義務教育課長の伊藤悟氏が就任します。県教育委員会の人事異動は延べ3164人で、今年度と比べて321人減少しました。定年の段階的な引き上げに