ロッテは3月15日、(株)LOCOKとの協業で「LOCOKウェルネスガーデン品川御殿山」(東京都品川区)で、小学生3〜6年生12人を対象にしたテニス教室&トークショーを開催し、スポーツにおけるガムを噛むことの効果を啓発した。テニス教室に先立ち、健康咀嚼指導士の資格を持つロッテ広報部広報二課の小関理恵氏は「噛むことはスポーツにも良い効果を発揮する。噛むことで脳が活性化し、筋肉の活動が高まったりする」と呼びかける。