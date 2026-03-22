ロッテ免税店 東京銀座店は、免税品の購入でリムジンバスの乗車券をプレゼントする。1万円以上の購入で東京シティ・エアターミナル（TCAT）から羽田空港行き、3万円以上の購入でTCAT・銀座エリアから成田空港行きのチケットをプレゼントする。1日1出国につき1枚限定で、9階の免税エリアでの購入分が対象となる。9階のインフォメーションデスクで受け付け、案内されたページから予約する必要がある。有効期限は発行日から60日間。