防衛企業のBAEシステムズは2026年3月17日、高高度偵察機U-2「ドラゴンレディ」の状況認識能力と自己防衛能力の向上に向け、防衛システムを近代化すると発表しました。【動画】え、宇宙にでも行くの!? これが、U-2での任務に挑むパイロットです具体的には、U-2に搭載されるAN/ALQ-221高度防御システム（ADS）の支援および維持を行います。BAE Systemsは同機の電子戦システムに対する継続的な現地サービス支援を提供するとともに