冬季オリンピックスピードスケートで３大会連続のメダルを獲得した佐藤綾乃さんの凱旋パレードが地元・厚岸町で行われ、大歓声に包まれました。佐藤綾乃さんはミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート女子団体パシュートで３位に入り、３大会連続のメダルを獲得しました。活躍を受けて行われた地元・厚岸町の凱旋パレードには沿道に多くの町民が詰めかけ、手作りの旗を振るな