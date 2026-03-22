早川は中継ぎとして3試合連続無失点と結果を残している（C）産経新聞社いよいよ3月27日に開幕を迎える阪神がチーム整備を着々と進めている。3月21日に行われたオリックスとのオープン戦（京セラドーム大阪）に先発した左腕、高橋遥人は5回2安打無失点。【動画】育成出身、早川太貴はすでにプロ2勝と成長を示している打線は3回一死三塁の場面で森下翔太の二ゴロの間に得点を奪うとこの1点を守り抜く、投手リレーも光った。6