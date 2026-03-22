昨年６月に第３子を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が、親子ショットを披露し話題を呼んでいる。川崎は２１日、夫・アレクサンダーと三女・“グーちゃん”との親子３ショットなどを披露。「グーちゃん最近夜泣きがはじまり夜はなかなか大変に」と明かし、「生後８ヶ月くらいまではずっと大人しくてしばらく休ませてくれたから、これからは体力つけなくては笑」と記した。この投稿にはファンから多くのいいねが寄せら