センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４X―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）近畿大会優勝校の神戸国際大付が１回戦で姿を消した。昨秋の明治神宮大会決勝の再戦は延長１１回タイブレークで逆転サヨナラ負け。１―１１の大敗で公式戦初黒星を喫した九州王者への雪辱を期したが、接戦で惜しくも敗れた。地元・兵庫勢は東洋大姫路に続いて初戦で敗退した。青木尚龍（よしろう）監督は「残念です。