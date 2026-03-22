青森県沖で漁船と衝突した貨物船末広丸＝18日、青森県八戸市青森県沖で貨物船と漁船が衝突し、転覆した漁船の乗組員4人が死亡した事故で、貨物船を所有する船越海運（広島県呉市）が、漁船が所属する八戸機船漁業協同組合（青森県八戸市）に「見張り担当が居眠りをしていた」と説明していたことが22日、漁協関係者への取材で分かった。関係者によると、21日午前、船越海運の取締役らが同漁協を訪れ、事故状況を報告。原因とし