◆センバツ第４日▽１回戦九州国際大付４Ｘー３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）昨秋の明治神宮大会決勝の再戦が１回戦で実現。同大会の王者で、４年ぶり４度目の出場となった九州国際大付（福岡）がサヨナラで４年ぶりに初戦を突破した。延長１１回、この回１点を奪われ２ー３と追う展開となったが、チームは冷静だった。 二死一、三塁。ここまで２安打を放っていた３番・吉田秀成が左翼へ逆転