イスラエル南部の2つの都市に21日、イランによるミサイル攻撃があり、数十人がケガをしました。ミサイルが着弾した都市には核関連施設があり、エネルギー施設を対象とした攻撃が激化しています。ロイター通信によりますと、イスラエル南部のアラドとディモナが21日、イランによるミサイル攻撃を受け、子供を含む数十人がケガをしました。イランの革命防衛隊は22日の声明で、イスラエル南部の軍事施設などを標的にしたとしています