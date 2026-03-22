湯河原ゆかりの武将、土肥実平をたたえる「土肥祭・武者パレード」が４月５日、湯河原町内で開催される。土肥一族を顕彰する団体「土肥会」などの主催で今回で９６回目。実平は１１８０年の石橋山の戦いに敗れた源頼朝をかくまい、頼朝の鎌倉幕府樹立に貢献したことで知られる。現在の湯河原一帯を本拠地としていた。武者パレードは、頼朝が戦勝祈願を行った五所神社（同町宮上）から、桜木公園（同町土肥）までの約８００メ